LeBron James sobre la burbuja: “No es un lugar adecuado para niños”

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Una de las cuestiones que más preocupaba desde que se ideó la burbuja de Orlando era el hecho de que todos los presentes estuviesen mucho tiempo aislados; es decir, sin ver a familiares o amigos. Por ello, la NBA planteó un escenario en el que conforme fuesen eliminados un número de equipos, los miembros de estos fueran sustituidos por allegados de los jugadores que siguiesen compitiendo.

Y así se ha hecho. Desde hace algún tiempo los jugadores ya pueden compartir tiempo con sus familias en Disney World; algo que por supuesto ha mejorado el ambiente. Coincidiendo con el parón a raíz de que Milwaukee se negase a jugar por el tiroteo a Jacob Blake, no fueron pocas las fuentes que señalaron que había cierto cansancio entre las expediciones más allá de la lucha por la justicia racial. En ese punto, el contar con el apoyo de personas cercanas es sin duda un impulso para los jugadores. Sin embargo, no todos han querido incluir a toda su familia entre quienes entren en la burbuja. LeBron James por ejemplo está con su esposa, Savannah James, pero no así con sus hijos, Bronny, Bryce y Zhuri, quienes se han quedado en Los Ángeles. Así lo ha explicado la estrella de los Lakers.

“No tienen nada que hacer aquí. Tengo un hijo de 16 años, ¿se va a sentar en la burbuja y va a hacer qué? Tengo otro hijo de 13 años, ¿qué va a hacer aquí? Y una niña de cinco años que tampoco tiene nada que hacer. El parque no está abierto. Como mucho podrían ir algunas veces a la piscina. Mis hijos son demasiado aventureros y no paran de hacer cosas. No tiene sentido que estén aquí. No tienen nada que hacer aquí. Pueden quedarse en Los Ángeles y estar genial. Literalmente, no tienen nada que hacer aquí. Este no es un lugar adecuado para niños. Seamos honestos”, explica LeBron a Kyle Goon of Southern California News Group.

Tiene lógica lo argumentado por James. Los jugadores están plenamente centrados en jugar, y con un partido cada dos días el tiempo libre no abunda. Además, hay un exhaustivo protocolo de seguridad al que deben someterse todos los habitantes de la burbuja. ¿Hacer pasar por eso a los niños para tenerlos cerca? Es una decisión personal de cada uno, pero no puede decirse que LeBron esté equivocado.