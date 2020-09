LeBron James sobre el pase a la final con los Lakers: “Para esto vine aquí”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- LeBron James ya está en su hábitat natural. Con la final de esta temporada 2019-20 –para la cual espera rival entre Miami Heat y Boston Celtics– serán nueve las que habrá disputado en las diez últimas campañas. Sí, decir LeBron casi como decir Finales de la NBA.

En esta ocasión tiene además un sabor especial. Tras llegar a las final y proclamarse campeón con Miami Heat y Cleveland Cavaliers, ahora ha hecho lo propio con Los Angeles Lakers en su segunda temporada en territorio californiano. Lo ha logrado a sus 35 años y rompiendo una racha de seis cursos en los que los de oro y púrpura no habían entrado siquiera en playoffs. Acabo el trabajo ante Denver, que no alcanzado el objetivo, LeBron se muestra satisfecho por haber devuelto a los angelinos al lugar en el que deben estar.

“Estoy extremadamente orgulloso de ser parte de esta franquicia, devolviéndola al lugar que le pertenece pertenece, que es jugando y compitiendo por campeonatos. Para esto vine aquí”, comenta antes de recalcar que aún les queda camino por recorrer para alcanzar la deseada meta.

“Vamos a disfrutarlo esta noche, pero entendemos que tenemos peces más grandes por freír. Entendemos que hay un objetivo más grande, pero no podemos darlo por sentado porque esto no le sucede todos los años a nadie. Boston ocupa momentos en mi cabeza, igual que lo hace Miami. Todo gira alrededor de quién ganará la seria y cuán desafiante será. Estamos un paso más cerca de la meta, pero el trabajo no está hecho”.

Kobe, MVP en 2010

Desde el 26 de enero de 2020 la temporada quedó marcada por el triste fallecimiento de Kobe Bryant en un accidente de helicóptero. Durante semanas no se habló de otra cosa, y ahora, con la clasificación de los Lakers para las Finales, es imposible no recordar las de 2010, año en el que lograron su último anillo con Black Mamba como MVP. LeBros, cuestionado por ello, admite que siempre tienen en mente el rendirle homenaje. “Cada vez que te vistes de oro y púrpura piensas en su legado, lo que significó para esta franquicia durante más de 20 años y lo que representó”, finaliza.