LeBron James, sobre Daryl Morey: “Creo que estaba mal informado”

El Rey entra en el conflicto con China y señala que el general manager de Houston habló desconociendo las consecuencias

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Y habló LeBron James. Ya con todos de vuelta en Estados Unidos y tras unos días de enorme tensión con China a consecuencia del tweet que publicó Daryl Morey apoyando a Hong Kong, la estrella de Los Angeles Lakers ha realizado sus primeras declaraciones al respecto. Dejando de lado cualquier valoración sobre la reacción del país asiático o sobre el propio conflicto que tienen en su territorio.

El Rey se ha centrado en analizar como la desinformación puede llegar a crear un problema en ciertas circunstancias. En esa línea, entiende que el general manager de Houston Rockets habló cuando no estaba realmente instruido sobre la situación y qué ocurriría después.

“No quiero entrar en una disputa verbal con Daryl Morey, pero creo que no estaba instruido en la situación en cuestión, y habló. Mucha gente podría haber sido perjudicada y no solo a nivel financiero, sino también físico, emocional o espiritualmente. Así que ten cuidado con lo que tuiteamos, decimos y hacemos; aunque sí, tenemos libertad de expresión, pero puede llevar unido consecuencias negativas”, comentó antes del partido disputado en el Staples Center contra Golden State Warriors.

Cuestionado por su afirmación de ese punto de falta de información que tuvo Morey para pensar en las consecuencias, LeBron señala que se trata únicamente de un pensamiento propio. “Creo que estaba mal informado o no del todo instruido sobre la situación, y si lo estaba, que así sea. No lo sé, es únicamente mi creencia. Porque cuando dices o haces cosas, si lo estás haciendo y conoces a las personas que pueden verse afectadas y a las familias e individuos que pueden sufrir consecuencias, las cosas pueden hacerse de otra manera. También pienso que las redes sociales no siempre son la forma correcta de hacer las cosas, pero repito, es solo mi creencia”.

