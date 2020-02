LeBron James se pronuncia sobre caso Astros de Houston y robo de señas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- El estelar jugador de los Ángeles Lakers, LeBron James, se pronunció sobre el robo de señas de los Astros de Houston y pidió al comisionado que le escuche.

El “Rey” declaró en dos post de twitter que aunque no práctica béisbol, está en el mundo de los deportes y por ello se toma la libertad de opinar sobre el tema.

Luego comentó que “estaría jodidamente enojado”, si se entera que alguien le hizo trampa para robarle un título, e incluso que no sabe qué haría o podría hacer.

Listen I know I don’t play baseball but I am in Sports and I know if someone cheated me out of winning the title and I found out about it I would be F*^king irate! I mean like uncontrollable about what I would/could do! Listen here baseball commissioner listen to your….. — LeBron James (@KingJames) February 18, 2020

players speaking today about how disgusted, mad, hurt, broken, etc etc about this. Literally the ball(⚾️) is in your court(or should I say field) and you need to fix this for the sake of Sports! #JustMyThoughtsComingFromASportsJunkieRegardlessMyOwnSportIPlay — LeBron James (@KingJames) February 18, 2020

Aquí la traducción en español de lo dicho por LeBron

Escucha, sé que no juego béisbol, pero estoy en deporte y sé que si alguien me engañó ganando el título y me enteré de ello, ¡estaría jodidamente enojado! ¡Quiero decir como incontrolable sobre lo que haría/podría hacer! Escucha aquí comisionado de béisbol escucha tus jugadores. Hablando sobre cuán disgustado, enojado, herido, roto, etc., etc. por eso. Literalmente, la pelota está en tu cancha (o debería decir campo) y ¡debes arreglar esto por el bien del deporte!

