LeBron James se enfrenta a una denuncia por 10 millones de dólares

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Una de las principales razones que llevaron a LeBron James a Los Angeles fueron las oportunidades que se le abrían allí para explotar sus negocios más allá de las canchas. Entre ellos Uninterrupted, productora audiovisual cuya propiedad comparte con su socio Maverick Carter. Los dueños, junto a los raperos Drake y Future, han recibido una denuncia que reclama 10 millones de dólares por explotación indebida de la propiedad intelectual referente a Black Ice. Documental sobre la Colored Hockey League canadiense de principios de siglo XX. El denunciante es Billy Hunter, antiguo abogado a la cabeza de la Asociación de Jugadores NBA y fiscal federal.

En la denuncia presentada en la Corte Suprema de Manhattan, Hunter alega ser el único poseedor de los derechos para la explotación de la mencionada liga en la pequeña y la gran pantalla. Además de la rama canadiense de Uninterrupted, las otras empresas incluidas en la acusación son The Springhill Company, Dreamcrew Entertainment (Drake y Future), Stryker Indigo y First Take Entertainment. El documental aún no se ha estrenado en cines comerciales. Su metraje se basa en el libro Black Ice: The Lost History of the Colored Hockey League of the Maritimes, escrito por George y Darril Fosty. Autores que también figuran en la denuncia por la venta de unos derechos de explotación que, según Hunter y su abogado, no les pertenecían después de habérselos vendido por 265.000 dólares.

Relacionado