LeBron James recuerda el legado de Kobe Bryant: “Las leyendas nunca mueren”

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONALMañana se cumple el primer aniversario de uno de esos días capaces de detener el mundo del baloncesto. El 26 de enero de 2020 fallecía de forma prematura Kobe Bryant en un accidente de helicóptero que también se cobraría la vida de otras ocho personas, entre ellas su hija Gianna.

LeBron James aprovechó una comparecencia ante los medios tras la victoria ante Chicago Bulls para reflexionar sobre el inmenso legado que Kobe ha dejado en la ciudad de Los Angeles y en toda la NBA. “Cuando jugamos en el Staples Center y ves esos números ‘8’ y ’24’ en lo más alto puedes entender su legado. Hay muchas cosas que mueren en el mundo, pero las leyendas nunca mueren. Y él es una.”

Poco después, su compañero Anthony Davis profundizaba en las palabras del de Akron con unas declaraciones recogidas por el medio ESPN. “A medida que nos acercamos a su primer aniversario, nos entristece el volver a recordar que se ha ido. Todavía duele y no podemos creerlo. Cada vez que lo recordamos es porque queremos reconocer que él es parte de nuestra organización. Y desde que sucedió la tragedia hemos tenido la mentalidad de que esto es más grande que nosotros.”

El ala-pívot ya era muy consciente de lo venerado que era Bryant en la NBA, pero su fallecimiento le hizo comprender la auténtica dimensión y la influencia global de la leyenda oro y púrpura. “Sabía que era muy conocido y popular, pero no sabía el verdadero impacto que tenía en la vida de tanta gente fuera del baloncesto. Fútbol, fútbol americano, jugadores extranjeros, personas que no practican deporte,… todos hablan de la Mamba Mentality. No sabía el impacto que tuvo en todo el mundo.”

La inesperada muerte de Kobe Bryant causó un profundo dolor en todo el mundo del baloncesto, pero afectó especialmente a los Lakers dado su fuerte vínculo con la franquicia después de completar toda su carrera en ella. LeBron se sintió muy afectado ya que Kobe y él habían establecido un fuerte vínculo a lo largo de sus carreras, el cual había finalmente convergido en Los Angeles. Precisamente fue James una de las últimas personas en hablar directamente con Bryant y el último tuit de este fue una felicitación a LeBron tras haberlo superado en la lista de máximos anotadores históricos de la NBA.

Según informa el medio CBS Sports, los Lakers no planean conmemorar el aniversario de la muerte de Kobe para evitar abrir antiguas heridas y no centrar todavía más la atención sobre la tragedia. Pero, como afirma LeBron James, las leyendas nunca mueren. Y Kobe Bryant nunca será olvidado.