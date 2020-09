LeBron James reconoce estar “molesto” por las votaciones del MVP

El alero fue preguntado al respecto tras la victoria de los Lakers en el primer encuentro de las Finales del Oeste, y fue sincero a la hora de comentar sus sensaciones: “Me ha molestado” afirmó. “De un total de 101 votos he recibido 16 para quedar en primera posición, eso es lo que más me ha sorprendido. No digo que el ganador no se mereciese el MVP, pero ese detalle me ha dolido. He terminado segundo muchas veces en mi carrera, tanto en las Finales como en las votaciones del MVP, y asumo que en esta liga nadie te regala nada y que hay cosas que están fuera de mi control, pero me ha molestado”.