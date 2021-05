LeBron James podría regresar esta noche ante los Kings

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El regreso de LeBron James es inminente. La estrella de Los Angeles Lakers podría reaparecer este viernes coincidiendo con el enfrentamiento ante Sacramento Kings, según ha adelantado el periodista de ESPN Adrian Wojnarowksi.

El oriundo de Akron ha estado fuera de juego desde el pasado 20 de marzo debido a un esguince de tobillo. En total ya son 42 días los que ha estado apartado de las canchas, lo que supone la ausencia más prolongada de su carrera.

LeBron había sido catalogado como out pero el equipo ha actualizado su estado al de duda. Según el propio periodista, el alero planea probar su tobillo in situ y no se esclarecerá su participación en el encuentro hasta los instantes previos al inicio del mismo. En caso no de jugar, es muy probable que sí lo haga el domingo ante los Toronto Raptors.

Un regreso que se presenta de vital importancia para los Lakers. El equipo ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos y presentan un récord de 8-13 desde la lesión de LeBron. Un bache de resultados que los ha hecho caer hasta la quinta posición de la Conferencia Oeste a pesar del regreso de su compañero Anthony Davis.

A sus 36 años, James está promediando 25,4 puntos, 7,9 rebotes y 7,9 asistencias este curso.