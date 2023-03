LeBron James podría pasar por el quirófano tras la temporada

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- LeBron James ha vuelto a las canchas, pero ello no quiere decir que ya esté plenamente recuperado de su lesión en el pie. Según admite el jugador de los Lakers, algunos médicos le aconsejaron que se operase ya para tratar su dolencia, pero en su mente estaba jugar lo que resta de temporada y un especialista le aseguró que era posible. Lo ha conseguido. Regresó el domingo contra Chicago y ha pospuesto un paso por el quirófano que no ha evitado de forma definitiva.

«No sé qué pasará. En este momento no necesito pasar por el quirófano, así que más adelante veremos qué sucede. Probablemente me haga otra resonancia magnética al final de la temporada y desde ahí se tomarán decisiones. Pero si termino teniendo que operarme después de la temporada, ustedes no lo sabrán. No hablo con ustedes en el periodo entre temporadas, y para cuando comience la siguiente, estaré bien; estaré listo para partir de nuevo», expresa a los medios.

La determinación de LeBron para volver a estar junto a sus compañeros en los últimos partidos de regular season responde al nuevo contexto del equipo. Con una plantilla reformada, el desempeño de ésta ha sido muy superior al del comienzo de la campaña; tal realidad se suma a que El Rey no ve un dominador claro en la Conferencia Oeste. Resumiendo: cree que tienen una oportunidad.

Tras una buena racha de resultados, los Lakers ocupan la novena posición de la Conferencia Oeste con 37-38. Tal récord les permite estar a solo partido y medio de la sexta plaza, pero de igual modo se encuentran a solo medio de caer a la undécima… No pueden despistarse lo más mínimo.

