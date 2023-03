LeBron James no tendrá que pasar por el quirófano por lesión en el pie

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Los Ángeles Lakers han comenzado el tramo final de la temporada sin LeBron James, quien está lidiando con una lesión en el pie que se espera que lo mantenga apartado de las canchas durante al menos dos semanas. A pesar de lo delicado de su ausencia, no todo son malas noticias.

De acuerdo con el periodista de Bleacher Report, Chris Haynes, el cuatro veces MVP de la temporada no requerirá de cirugía, por lo que su regreso en algún momento de lo que resta de regular season no está descartado. De hecho, Haynes señala que LeBron podría seguir jugando de ser rotundamente necesario, pero cuerpo técnico y jugador han decidido no tomar más riesgos ante la posibilidad de que sufra una lesión mayor.

El plan a seguir señala a otorgarle el mayor tiempo posible para afrontar con garantías su rehabilitación. Así, la duración de este proceso de recuperación estará ligada al rumbo del equipo sin él: cuanto más ganen los Lakers, más descansará LeBron.

De momento, la victoria de este miércoles ante Oklahoma City Thunder —encuentro que tampoco disputó Anthony Davis— permite a los angelinos el situarse en undécima posición de la Conferencia Oeste, a solo un partido de los New Orleans Pelicans, quienes actualmente marcan el corte del torneo play-in.

Los Lakers presentan un récord de 6-10 sin LeBron en pista esta temporada. Una marca que tendrán que mejorar en los próximos partidos si quieren mantenerse con vida en su camino hacia los playoffs sin poner en mayor riesgo el estado físico de su máxima estrella. Este viernes darán comienzo a una racha de cinco partidos consecutivos en casa que puede permitirles ascender en la clasificación.

