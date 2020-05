LeBron James no quiere oír sobre suspensión de la temporada

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- El jugador de los Ángeles Lakers, LeBron James, se ha mostrado siempre como un ferviente defensor de, en la medida en la que las condiciones sanitarias lo permitan, continuar la competición hasta coronar un campeón.

El ’23’ ha vuelto a dejar clara su postura al respecto a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

LeBron pudo cerrar la puerta a que la cancelación de la temporada sea una opción cada vez con más partidarios. “Veo algunas noticias sobre directivos y agentes queriendo cancelar la temporada? Eso es absolutamente mentira. Nadie que conozca está diciendo algo así. Siempre que sea seguro, queremos acabar nuestra temporada. Estoy listo y nuestro equipo también lo está. Nadie debería cancelar nada”, pudo manifestar LeBron en Twitter.

Como resulta lógico a sus 35 años y con la formidable temporada que estaba completando, a James le resultaría una faena enorme no poder competir por lo que resta de campeonato. El jugador de los Lakers se había colocado en una posición inmejorable para pelear por su cuarto anillo de campeón de la NBA puesto que, hasta la suspensión, su equipo era el mejor de la Conferencia Oeste.

Saw some reports about execs and agents wanting to cancel season??? That’s absolutely not true. Nobody I know saying anything like that. As soon as it’s safe we would like to finish our season. I’m ready and our team is ready. Nobody should be canceling anything. 👑

— LeBron James (@KingJames) April 30, 2020