LeBron James: «Mi currículum habla por sí mismo»

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- LeBron James, clave este sábado en la victoria de Los Angeles Lakers ante los Memphis Grizzlies (111-101 para el 2-1 en la serie), subrayó, al hilo de su polémica con Dillon Brooks, que no tiene que responder a nadie porque su legado habla por sí mismo.

«Al final, mi currículum y lo que he hecho por esta liga hablan por sí mismos», dijo en rueda de prensa.

«Mi foco está en mis compañeros y en que encontremos una manera de derrotar a los Memphis Grizzlies, no sobre cómo puedo derrotar a un individuo de su equipo», añadió.

Después de sus polémicas declaraciones en las que llamó «viejo» a LeBron, Brooks fue recibido en Los Ángeles con abucheos desde el calentamiento por unos aficionados que pitaron todas y cada una de sus acciones antes y durante el encuentro.

Brooks tuvo una actuación muy discreta (7 puntos con un triste 3 de 13 en tiros) y además fue expulsado nada más empezar la segunda mitad tras darle un golpe en la entrepierna a LeBron.

La estrella angelina sumó 25 puntos y 9 rebotes para respaldar el gran partido de Anthony Davis (31 puntos y 17 rebotes) mientras que en los Grizzlies regresó Ja Morant por la puerta grande con 45 puntos, 9 rebotes y 13 asistencias.

LeBron, muy cauto y comedido en sus declaraciones estos días sobre Brooks, dijo que no necesitaba responder de ninguna manera especial al jugador de Memphis.

«Solo queríamos jugar bien, conseguimos una victoria y queremos intentar hacer lo mismo en el cuarto partido», indicó.

«Este no es mi primer rodeo. He tenido esto a lo largo de toda mi carrera con ciertos individuos… es fácil… Ganamos esta noche, no quiero empezar esto (…). No voy a hacer esto, no voy a hacer esto…», explicó con una sonrisa y mordiéndose la lengua.

El cuarto partido de esta vibrante serie entre los Lakers y los Grizzlies se disputará el lunes también en Los Ángeles.

