LeBron James: “Este campeonato será el más difícil para mí”

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- A pocas horas de comenzar su decimocuarta experiencia en los playoffs, LeBron James ha valorado su manera de afrontar esta nueva oportunidad de ganar el anillo. Tras seis años de ausencia, la franquicia angelina regresa a la postemporada como aspirante al título luego de afianzar la primera posición de la Conferencia Oeste una década después. Pese a ello, James considera que este será el campeonato más difícil de conseguir de su carrera.

Según informa Tania Ganguli de Los Angeles Times, el alero tiene presente las circunstancias en las que se ha reanudado la competición. “Será uno de… probablemente el más difícil”, dijo James. “Es el campeonato más duro para mí personalmente. Por las circunstancias de estar aquí”, declaró.

Del mismo modo, la situación en la que se encuentran los jugadores hace que estos deban adaptarse de la manera más eficaz posible por el bien de sus equipos. James también se ha referido a algunos de los aspectos fundamentales que han cambiado en su forma de afrontar este tipo de situaciones.

“En lo que respecta a centrarme en un oponente, eso no ha cambiado”, dijo James. “Lo que es diferente es el entorno. No estoy con mi familia, no estoy en mi propia cama, no estoy en nuestras propias instalaciones de entrenamiento. No me estoy preparando para estar en el Staples Center mañana con nuestros fanáticos. No estoy con muchas cosas que son esenciales para mi régimen diario. Eso es lo diferente. En lo que respecta a la mentalidad, siempre será fuerte”, continuó.

Durante su segunda temporada con los Lakers, James ha promediado 25,3 puntos y 10,2 asistencias, siendo el líder en este último apartado por primera vez en su carrera. Sus rivales en primera ronda serán los Portland Trail Blazers, eliminatoria que afrontarán con el regreso de Rajon Rondo a la rotación de Frank Vogel. Dado el gran estado de la franquicia de Oregón, James no ha infravalorado a los Blazers, octavos clasificados tras vencer el play-in.

“No creo que hubieran sido el octavo clasificado si hubieran estado sanos todo el año”, afirmó. “Y esa es mi forma de pensar. No voy a afrontar esta eliminatoria como si fuera un primer clasificado contra un octavo clasificado, voy a afrontarla como si fueran los Lakers contra Portland. Entonces, ya tiré eso por la ventana para no entrar con la guardia baja”, comentó James.