LeBron James espera que Kyle Kuzma dé un gran salto cualitativo esta temporada

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Con el anillo conquistado por los Lakers el pasado verano, una gran cantidad de jugadores de rol se revalorizaron y demostraron que tienen sitio en la Liga. Este es el caso de Kentavious Caldwell-Pope, Rajon Rondo o Dwight Howard entre otros. No obstante, también hubo piezas claves de la plantilla que quedaron muy cuestionadas en la fase final del campeonato. Danny Green o Kyle Kuzma son los ejemplos más claros, aunque para la organización angelina es evidente que preocupa más el segundo de ellos. Al ex de los Raptors ya lo han traspasado, mientras que este tiene mucha más proyección de futuro en la franquicia.

El ala-pívot de Michigan mostró sus carencias en la pasada burbuja y está temporada parte con la necesidad de reivindicarse. En el aspecto defensivo quedó al descubierto como un jugador mucho menos versátil de lo que puede parecer y con pocos fundamentos. Unos problemas reflejados en defensas colectivas, individuales, ante balón y offball. Además, en ataque, también se vio lo inconsistente que puede llegar a ser, lo que le hizo perder relevancia en el sistema de Frank Vogel.

En estos momentos en los que la figura de Kuzma ya no deja indiferente a nadie, LeBron James decidió romper una lanza a favor del joven de 25 años. El medio Hoop Central pidió a sus seguidores de Twitter que nombraran al jugador que creen que dará un “gran salto” la siguiente temporada, a lo que The Chosen One respondió desde su cuenta personal: “Kyle Kuzma!”, haciendo público su apoyo a un compañero que no pasa por un buen momento deportivo y que ha invertido esta offseason para practicar su tiro exterior.

El que fuera seleccionado en el draft de 2017 por los Lakers se enfrentará a la que probablemente sea una de las temporadas más importantes de su carrera. Ya que después de estas dudas le toca afrontar su último año de contrato y seguramente quiera salir al mercado en busca de una gran cantidad económica. Para eso tendrá que firmar un gran año y demostrar que la merece, un hecho muy habitual en este tipo de situaciones. En la NBA hay una norma no escrita que dicta que las mejores temporadas de sus jugadores son en un año expiring.

Por otro lado, también querrá hacer ver a los Lakers que es un jugador imprescindible en su futuro más cercano. Kuzma se quiere quedar en Los Angeles y espera que su franquicia le ofrezca algo más que la cualificada. Actualmente, es el jugador de la plantilla que más tiempo lleva en el equipo y pese a que podría haberse marchado en diferentes traspasos, el destino o la front office no lo han querido así.