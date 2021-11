LeBron James, encantado con el Russell Westbrook que está viendo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Desde que los Lakers cerraron el traspaso de Russell Westbrook no se ha parado de analizar su encaje en el equipo. Si no tiene tiro exterior, si necesita el balón en sus manos… Parecía que los angelinos se dirigían hacia el desastre más absoluto. No está siendo así. El veterano base ha ido encontrando su lugar y en los últimos partidos ha ido mejorando sus prestaciones hasta alcanzar actualmente un promedio de 19,4 puntos, 8,8 rebotes, 8,5 asistencias y 1,5 robos. Son buenos números, más teniendo en cuenta que es el complemento a dos enormes jugadores como LeBron James y Anthony Davis. Justo El Rey ha hablado de Russ, de quien elogia el no haber cambiado su estilo de juego pese a las críticas.

“Russell es un jugador especial y se ha mantenido siendo él mismo durante las últimas semanas. Es el base más explosivo en la historia de la NBA», comenta alabando a su compañero.

No le falta razón a LeBron. Contar con Westbrook puede ser muy beneficioso, pero solo si hace lo que mejor sabe hacer. Enviarlo a una esquina o tratar de variar su juego no ayudaría al equipo. Todos conocemos al MVP de 2017, tanto sus virtudes como sus defectos. Cuando se hicieron con sus servicios los Lakers sabían que adquirían, y escuchando a LeBron parece que están contentos con la decisión.

Respecto a los resultados del equipo, estos han mejorado ostensiblemente. En la última noche el Big Three se combinó para hacer 84 puntos y batir a los Rockets. Han ganado cinco de sus últimos seis encuentros y actualmente tienen un balance de 5-3. Aún queda mucho camino por delante. Seguirán progresando.

Relacionado