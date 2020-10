LeBron James: “El trabajo no está terminado”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Tras 48 minutos de lucha, los Lakers lograron llevarse un apretado juego 4 ante los Heat y colocarse a un solo triunfo de hacerse con un nuevo anillo. El choque, lejos de ser un recital de acciones ofensivas, fue un partido cerrado y que se movió en números bajos, lo que deparó unos últimos minutos de mucha intensidad en los que cada acción se antojaba decisiva. LeBron James, que terminó como máximo anotador con 28 puntos, quiso destacar esto en sus declaraciones posteriores.

“Se ha sentido como un partidos de las Finales, en el que los dos equipos entendíamos la urgencia de la situación y estábamos desesperados por ganar” dijo. “Hemos tratado de aprovechar cualquier posesión, ejecutar bien nuestro ataque y no cometer errores en defensa. De eso se trata”.

El alero fue también preguntado por la actuación de su compañero Anthony Davis, quien cuajó un excelente encuentro a nivel defensivo: “Cuando estamos juntos, conseguimos elevarnos mutuamente a un nivel más alto. Yo le desafío cada noche y él hace lo propio conmigo. No importa si el balón entra o no, tenemos que hacer cosas que ayuden a nuestro equipo a ganar tanto en defensa como en ataque. Él lo ha hecho hoy. Ha estado espectacular. Ha logrado contener a Jimmy y ocuparse del resto de jugadores cuando había algún cambio defensivo”.

A diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora, el cuarto y el quinto encuentro de las Finales estarán separados por dos días de descanso, lo que dará a ambos equipos algo más de tiempo para reposar y prepararse para volver a la acción. No obstante, LeBron no quiere que esto les haga desconectar, y quiso aclarar que no va a cambiar su forma de afrontar cada jornada.

“El trabajo no está terminado. Ahora tenemos la oportunidad de descansar físicamente gracias a que tenemos un día más de descanso, pero tenemos que mantener nuestras mentes centradas. Tenemos que entrenar como si tuviésemos partido al día siguiente. Voy a seguir ejercitándome como si así fuera y voy a seguir con problemas para dormir por las noches. Estoy deseando que llegue el próximo encuentro” concluyó.