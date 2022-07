LeBron James describe a los aficionados de Boston como «racistas»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- La reciente aparición de LeBron James en el programa The Shop no ha estado exenta de polémica. En un momento de la entrevista, se le cuestiona por cuál es el lugar en el que menos le gusta jugar. La estrella de los Lakers no duda en señalar a Boston, e inmediatamente le preguntan en tono de broma: ¿Por qué odias Boston?. He aquí su respuesta.

«Porque son muy racistas. Dirán cualquier cosa. Y está bien. Es mi vida, carajo, he estado lidiando con eso toda mi vida. No me importa. Lo escucho. Si escucho a alguien cerca, lo reviso muy rápido y luego paso inmediatamente al partido. Van a decir lo que sea que quieran decir en todo momento», señala.

LeBron no es la primera persona que señala a los aficionados de los Celtics. En las últimas Finales fue Klay Thompson quien se quejó del comportamiento de los fans a causa de los insultos que estaba recibiendo Draymond Green. «Hemos jugado frente a fanáticos rudos antes. Lanzar insultos con fuck habiendo niños entre el público… Realmente elegante. Buen trabajo Boston», expresó el escolta de los Warriors.

Para Jaylen, un problema sistémico

Volviendo al racismo, no es la primera ni la última vez que este tema saldrá a la palestra. Jaylen Brown, conocido por su activismo social y su conciencia política, charló no hace mucho con Tim Bontemps de ESPN sobre este problema y su experiencia en Boston.

«Creo que el racismo es más grande que el baloncesto y que un Game 3 de playoffs… Las construcciones y limitaciones del racismo sistémico en nuestro sistema escolar, la desigualdad en la educación, la falta de oportunidades, la falta de vivienda, la falta de vivienda asequible, falta de atención médica asequible, simbolismo… La lista continúa. Reconozco mi privilegio como atleta…», comentó antes de entrar en lo que pasa en Boston.

«Sé que no todos los aficionados de los Celtics en nuestro pabellón son racistas. Tenemos personas de todos los ámbitos de la vida, etnias, colores… todos son fans acérrimos de los Celtics; así que creo que pintar a todos los aficionados de los Celtics como racistas sería injusto. Sin embargo, Boston, tenemos mucho trabajo por hacer, sin duda».

