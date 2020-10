LeBron James, descontento con el cierre de partido de los Lakers: “Es inaceptable”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Con el 1-0 a favor tras vencer a los Heat por un contundente 116-98, las sensaciones para los Lakers son inmejorables. O más bien casi inmejorables. Pese al holgado triunfo, LeBron James acabó el partido descontento por la forma en que los suyos habían afrontado el último cuarto, y no tuvo reparos a la hora de criticar ante la prensa el cierre de partido.

“No estamos satisfechos. La verdad es que no me ha gustado cómo hemos jugado hoy” afirmó el alero. “Me ha gustado lo que hemos hecho en el segundo y tercer cuarto, pero la forma en que hemos terminado el partido es inaceptable. Tenemos que seguir apretando”.

Desde luego, el último cuarto no fue ni mucho menos el culmen baloncestístico de los Lakers, pero lo cierto es que los de Vogel podían permitirse un cierre discreto. Tras ir ganando por 32 puntos en el tercer periodo y arrancar el cuarto 26 arriba, mantener el excelso nivel al que estuvieron en los dos parciales anteriores no era ni mucho menos necesario, y podía considerarse incluso un riesgo a nivel físico.

Con todo, es probable que estas declaraciones vayan más encaminadas a evitar una posible relajación de cara al Game 2 que a hacer una crítica real de lo ocurrido. Pese al cómodo triunfo, no es de esperar que la eliminatoria vaya a ser tan sencilla para los angelinos, pues llegarán noches en las que el acierto ofensivo no sea tan alto y los Heat tienen armas de sobra para rehacerse del golpe. Es ahí donde no podrán relajarse.

LeBron, sin embargo, no quiso quedarse solo con lo malo, y destacó la forma en que los suyos se habían repuesto y habían enmendado su mal arranque de partido: “Es necesario sentir en primer persona lo duro que juegan los Heat. Nos dieron una bofetada nada más empezar y en ese momento nos despertamos. Cuando nos vimos 10-23 abajo, empezamos a jugar al 100%” finalizó.