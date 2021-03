LeBron James descansará por primera vez en la temporada de la NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO INTERNACIONAL.- LeBron James se perderá un partido por primera vez en la presente campaña esta próxima madrugada ante Sacramento Kings. Según informa Shams Charania de The Athletic, la estrella de los Lakers descansará en el segundo partido del back-to-back que han iniciado con derrota contra Phoenix Suns.

La ausencia de El Rey en el duelo californiano es algo que ya se venía comentando hace días. Sin contar con la colaboración de Anthony Davis (lesionado desde el día de San Valentín) el MVP de las últimas Finales ha tenido que asumir mayor peso en los partidos mientras Frank Vogel buscaba soluciones para hacer que la baja de Davis se notara lo menos posible.

Aunque LeBron no esté ante Sacramento, eso no quiere decir en ningún caso que no vaya a disputar el partido de la estrellas que tendrá lugar en Atlanta este domingo 7 de marzo. Para dicho All-Star Game James ha sido una vez más el jugador más votado y será el capitán de uno de los equipos; el otro será Kevin Durant, si bien esta no saltará a la cancha debido a una lesión.

Volviendo a los Lakers, la situación de los de oro y púrpura no es la mejor posible, ya que han caído en seis de sus últimos nueve compromisos; no obstante, todos en la franquicia saben que lo realmente importante llegará a partir de finales de mayo con el comienzo de los playoffs. Será entonces cuando LeBron deba forzar la máquina, no ahora.