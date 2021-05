LeBron James descansará los próximos dos partidos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Desde el medio ESPN han informado que se espera que LeBron James se pierda los próximos dos partidos de Los Angeles Lakers para descansar su tobillo después del susto sufrido en el duelo ante Toronto.

El cuatro veces MVP de la temporada no se vestirá de corto en los encuentros en back-to-back contra Los Angeles Clippers y Portland Trail Blazers fijados para este jueves y viernes, respectivamente. Las mismas fuentes no descartan que el alero no participe en algún encuentro más.

Las molestias por el esguince de tobillo que lo mantuvo en el dique seco durante seis semanas no han remitido y en el seno de la organización apostarán por una cautela máxima a pesar del riesgo de caer a puestos de play-in. Los angelinos tomaron aire este lunes ante Denver pero solo un partido les separa de los Blazers, séptimo clasificado.

James ha experimentado problemas para realizar movimientos explosivos o cortes rápidos hacia canasta, por lo que en el seno de la organización trabajarán con él para que este completamente recuperado con vistas a los playoffs o, en su caso, el play-in.

De este modo, LeBron solo ha podido disputar dos partidos desde su reaparición, ambos saldados con derrota ante Sacramento y Toronto. Sus promedios esta temporada ascienden hasta los 25,0 puntos, 7,9 rebotes y 7,8 asistencias en un total de 43 partidos.