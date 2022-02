LeBron James continuará fuera para los Lakers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Tratándose de quien se trata, es normal que el estado de la rodilla de LeBron James se actualice cada pocas horas. Sin embargo, esta trasparencia indica que los Lakers realmente están reevaluando a su jugador día a día para hacerle volver cuanto antes.

El último informe, revelado por Shams Charania en The Athletic, señala que LeBron se perderá, como mínimo, el encuentro que Los Ángeles disputan frente a Portland el próximo miércoles.

Nada ha cambiado desde el último reporte. James sufre una irritación en su rodilla derecha y no volverá a jugar hasta que esta remita totalmente. Lo más probable es que este no sea el último encuentro que se pierda. El equipo aún no conoce la victoria desde que su estrella quedó apartada del equipo y firma un 4-10 en sus ausencias a lo largo de la temporada. Anthony Davis, que se perdió también el último partido, está listo para jugar contra los Blazers.

Relacionado