LeBron James continúa adaptándose a los partidos sin aficionados

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Angeles Lakers no han comenzado su andadura en la burbuja de Orlando de la mejor manera. Pese a asegurarse el primer puesto de la Conferencia Oeste diez años después, el equipo angelino no ha conseguido una regularidad propia de un equipo de su talla, lo que ha derivado en un récord desfavorable de dos victorias y cuatro derrotas desde la reanudación de la temporada. Tras la última derrota frente a los Indiana Pacers, LeBron James comentó que todavía está adaptándose a jugar sin aficionados en las gradas, algo fuera de lo normal para él, según informa Mark Medina de USA Today.

“Me estoy acostumbrando cada vez más a estar ahí. Es una dinámica muy extraña. No he jugado en un gimnasio vació en mucho, mucho tiempo”, declaró James después del partido. “Ha pasado mucho tiempo desde que nadie me ha estado viendo jugar. Solo estoy tratando de encontrar ese ritmo y centrarme”.

Al margen de su incomodidad inicial ante esta situación, el de Akron no parece haber permitido que esto afecte a su juego. Sus promedios tras la reanudación oficial son de 21,6 puntos, con un 45.2% en tiros de campo, 9,6 rebotes y 6,4 asistencias, donde tan solo se ha perdido el encuentro disputado ante los Houston Rockets debido a una molestia en su ingle derecha. Aun así, James señalaba varios factores a tener en cuenta cuando se trata de adaptarse a este nuevo escenario.

“Me siento cada vez más cómodo jugando en un gimnasio vacío”, comentó. “Tener el telón de fondo aquí es muy diferente a jugar en el gimnasio de una escuela de secundaria o en un estadio de la universidad, cualquiera que sea el caso. Es muy oscuro, extremadamente oscuro. Literalmente puedes escuchar una pluma golpeando el suelo. Me siento cada vez más cómodo jugando aquí en la burbuja”.

Ante el inminente comienzo de los playoffs, los de Frank Vogel deberán encontrar la consistencia necesaria para avanzar sin mayores complicaciones en la primera ronda, especialmente ante un hipotético emparejamiento contra los Portland Trail Blazers. Esa será situación especialmente delicada ante el enorme nivel mostrado por Damian Lillard y la ausencia de Avery Bradley, cuya especialidad se basa en frenar a este tipo de jugadores. Sin embargo, desde la franquicia angelina se espera que el regreso de Rajon Rondo, recientemente operado tras romperse un pulgar, tenga lugar a lo largo de esta eliminatoria.

