LeBron James califica el encontronazo con Stewart como accidental

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Ayer LeBron James volvía a vestirse el uniforme de los Lakers después de perderse el primer partido de su carrera por suspensión disciplinaria. Tras 48 minutos, una prórroga y 39 puntos, el de Ohio despejaba la atención de un asunto que ha estado en boca de todos desde su partido frente a los Pistons el pasado domingo. Sin embargo, la pregunta de rigor sobre el incidente con Isaiah Stewart estaba cantada. «Fue accidental».

Hace unos días Shams Charania reportaba para The Athletic que James había pedido el número del pívot de Detroit con intención de disculparse. Aunque no llegó a corroborar si finalmente pudo hacerlo. La estrella de los Lakers no hizo mención a este episodio, pero sí quiso relatar la escena que acabó con la ceja de Stewart ensangrentada. «Luchando por el rebote, él me engancha y pierdo un poco el equilibrio. Por eso me revuelvo para apartarme su brazo. En ese momento él se inclina hacia mí y yo sé que he impactado en alguna parte de su cara. Intenté pedirle perdón y, obviamente, todos visteis lo que pasó».

James decía entender la expulsión en el momento, pero no la suspensión. Cuenta que se lo tomó tan mal que, cuando Rob Pelinka le llamó para informarle, no quiso cogerle el teléfono. «Es una patraña». LeBron cree que todo lo sucedido alrededor del episodio se ha ido de control. Los Angeles Lakers y los Detroit Pistons se volverán a ver las caras este domingo y el jugador angelino dice no haber podido hablar con Stewart. Aunque, evidentemente, espera y desea que él también lo vea como un malentendido y no vaya más allá.

