LeBron James: “Black Lives Matter no es un movimiento, es una forma de vida”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- LeBron James estaba siendo observado con lupa en las últimas semanas. El Rey no había seguido la corriente popular de serigrafiar un mensaje de justicia social en la camiseta que usará en Orlando y, por ello, había recibido no pocas críticas.

No es que James, siempre en primera fila cuando tocó luchar por derechos sociales, no estuviera comprometido con la causa Black Lives Matter. Todo lo contrario, iba a full con ella; pero consideraba otras maneras de mantener encendida la llama del movimiento que lucha por los derechos de los afroamericanos —y cualquier otra raza discriminada históricamente— en Estados Unidos y el mundo entero.

Sin ir más lejos, James puso en marcha hace poco More than a Vote, una iniciativa para resucitar el voto negro en las próximas elecciones, para que eso pudiera marcar una diferencia a la hora de sacar a Donald Trump de la Casa Blanca. Sí, LeBron nunca escondió sus convicciones demócratas. No en vano, apoyó económicamente las campañas de Barack Obama en el pasado y confesó ser un gran admirador del expresidente, primer afroamericano que se instalaba en el hogar presidencial.

Bien, pues LeBron James tuvo ocasión este jueves, tras el estreno de amistosos ante Dallas, de resarcirse y explicar su modo de ver las protestas. No desaprovechó la ocasión; todo lo contrario, James ofreció un potente discurso delante de los micrófonos.

“Mucha gente piensa y usa la analogía de que Black Lives Matter es un movimiento… Cuando eres negro, eso no es un movimiento, es una forma de vida”, comenzaba diciendo LeBron, que tuvo una intervención de más de doce minutos delante de la prensa ofreciendo sus visiones acerca de la lucha social en Estados Unidos. Las declaraciones fueron recogidas por el periodista Mark Medina (USA Today).

“Cuando te levantas por la mañana y eres negro, eso es lo que hay. Desafortunadamente, en América (Estados Unidos) en la sociedad no ha habido un maldito movimiento para nosotros. […] Ahora que nos sentamos aquí parece un movimiento. Pero ¿cuánto durará este movimiento? Esto no para, es una forma de vida. […] ustedes no lo entienden. Si no eres una persona de color, no lo entenderás. Puedes intentar sentir por nosotros. Pero nunca entenderás verdaderamente lo que es ser negro en América”, podía esbozar James.

Asesinato de Breonna Taylor

Además, como otros jugadores vinieron haciendo en los últimos días dentro de la burbuja de Disney, LeBron levantó la voz sobre el asesinato de Breonna Taylor.

Hablamos de un caso que conmocionó el país y que todavía sigue haciéndolo. Breonna, una mujer de 26 años, fue asesinada, en marzo, en su casa de Louisville. El crimen fue cometido por tres policías que pensaron, de manera errónea, que Breonna se encontraba traficando con drogas y blanqueando dinero en nombre de su exnovio. Ninguno de los policías que la asesinaron fueron acusados de ningún cargo o llevados ante la justicia. La única represalia resultó que uno de ellos perdió su puesto de trabajo en junio.

Como el caso de George Floyd, la comunidad afroamericana pone de manifiesto que aquello no fue ningún accidente y sí un asesinato perpetrado por la policía. Ahora piden justicia.

“Quiero continuar aportando luz a la justicia por Breonna Taylor. A su familia y a todo lo que está pasando en esta situación. […] Queremos arrestados a los policías que cometieron ese crimen”, defendió James, quien también protestó acerca de que haya costado tanto tiempo denunciar el racismo sistemático en Estados Unidos y de que haya tenido que llegar un asesinato grabado en vídeo —el de George Floyd en Minnesota— para que el país tuviera que despertar sobre el tema.

“Es desafortunado. Por suerte tuvimos el vídeo de George Floyd para verlo, pero ¿de verdad necesitamos un vídeo de Breonna siendo asesinada para que la gente se dé cuenta de lo mala que es la situación?”, denunció James.

Sobre el caso de Breonna, “los policías no estaban ni en el lugar correcto. Tiraron la puerta abajo y empezaron a hacer lo que hacen en esas ocasiones y empezaron a disparar. Eso no está bien”, añadía el jugador de los Lakers.

Este asesinato, no tan conocido como el de George Floyd, es el punto de partida de la lucha social que los jugadores NBA continúan dentro de la burbuja. Lo consideran la primera meta volante en una carrera muy extensa. De hecho, este pasado jueves, muchos jugadores entrevistados por la prensa, previo pacto interno en el gremio, hicieron alusión al caso de la Breonna Taylor. Alex Caruso, Dwight Howard, C.J. McCollum Tobias Harris, Paul George… La lista fue larga.

“La misma energía que tenemos en la pista, es la misma que que tendremos pidiendo justicia por Breonna Taylor y su familia. Acabamos esto pidiendo justicia para Breonna Taylor”, dijo James antes de terminar su generosa comparecencia.

La complicidad de Vogel

Desde que se perpetrara el asesinato de George Floyd, LeBron James ha hablado sobre el tema de la justicia social con su entrenador en los Lakers, Frank Vogel.

El técnico, sabedor de que no puede comprender hasta qué punto llega el endémico problema, también se expresó en la línea de las palabras de su jugador insignia. “Todos tenemos que empezar a estar más cómodos hablando de racismo. Es una cosa de derechos humanos y un gran problema en nuestro país; siempre lo fue. Con estas conversaciones, quiero reconocer personalmente que yo he vivido la vida del privilegio blanco. Así que no he experimentado las mismas cosas que la gente de color a lo largo de su vida; y con estas conversaciones en las últimas semanas, he escuchado muchas historias de incidentes de amigos míos que fueron tratados de manera injusta por el color de su piel. Y eso no está bien. Ojalá hayamos alcanzado un punto de inflexión para que el cambio esté en camino”, podía aportar Vogel.

Desde luego, la lucha del Black Lives Matter va a continuar dentro de las fronteras de la burbuja NBA. Esto no ha hecho más que empezar. Los jugadores y demás protagonistas se encargarán de mantener viva la llama.

Anuncios

Relacionado