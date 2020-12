LeBron, feliz por extender su carrera hasta que su hijo pueda jugar con él en la NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- LeBron James nunca ha escondido su deseo de llegar a jugar con su primogénito en la NBA. Ya en las Finales de 2018 comentó a ABC que el mayor logro de su vida sería estar en la misma cancha con su hijo. Ahora, al extender su contrato con Los Angeles Lakers hasta la temporada 2022-23, esa posibilidad está algo más cerca.

El Rey ha firmado dos años más y 85 millones de dólares, un acuerdo que le permitirá alcanzar las 20 temporadas en la Liga pudiendo decir en todo momento que ha estado entre los mejores. Sin embargo, la parte más satisfactoria de tal vinculación es que su futuro se acerca al de su hijo LeBron James Jr., quien en estos momentos tienen 16 años.

“Lo mejor de esto es que el año en que seré agente libre será el mismo año en que mi hijo mayor se gradúe de la escuela secundaria. Así que tendré algunas opciones para ver, a nivel personal, lo que quiero hacer a partir de esos momento. Estar cerca de mi familia, estar más cerca de mi hijo o seguir jugando este juego que amo manteniéndome con ganas y por supuesto, con salud”, comenta a los medios en vídeoconferencia.

A sus 35 años James se enfrenta ahora a un temporada complicada dado el poco descanso que ha tenido desde que ganase el anillo (12 de octubre). Quizás por ello, y porque para 2023 quedan tres años –no lo olvidemos– prefiere no hacer cábalas sobre cómo se encontrará llegado el momento.

“No miro demasiado hacia el futuro en cuanto a mi persona. Simplemente hago en todo momento todo lo que puedo sobre la cancha y veo qué pasa. He tenido la suerte de ser parte de 18 training camp consecutivos, y nunca daré por sentado que seguirá así. Físicamente, ahora mismo estoy adolorido. Estamos en el segundo día de entrenamiento. Así ha sido toda mi carrera salvo quizás los dos primeros años, cuando tenía 18 o 19 años. Estoy muy adolorido, pero nada importante. No tengo nada que me impida estar sobre la cancha. Y a nivel mental estoy genial, estoy sano. Mi familia está muy bien. Estoy en un buen momento de mi vida, en un momento sólido”.

La presión, algo constante para él

LeBron James, los Lakers, los actuales campeones… El Rey ha vivido toda su carrera con millones de miradas sobre él, pero quizás el actual escenario sea el más mediático al que se ha enfrentado. Sobre ello, entiende que habrá presión, pero de igual modo sabe que no será nada nuevo en su día a día.

“Supongo que la diana sobre mí se vuelve aún mayor, si es que eso es posible. Personalmente, la diana siempre ha estado en mi espalda –o en mi frente– desde que entré a la liga. Agregas el nombre de los Lakers encima de eso, la franquicia de los Lakers… La diana ha estado en esta franquicia también durante mucho tiempo”, concluye.