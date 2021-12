LeBron exculpa al dirigente Frank Vogel: «Tenemos que hacerlo mejor»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Algunas filtraciones recientes situaban a Frank Vogel en la cuerda floja por la decepcionante campaña que los Lakers están firmando. Alrededor de este rumor, como ocurre a menudo en los equipos de LeBron James, se añadía que el técnico no terminaba de ser del agrado del cuatro veces MVP. Por esto mismo le preguntaron a James en su último encuentro con la prensa angelina, y él decidió asumir culpas en lugar de vertirlas sobre su técnico. «Como sus jugadores, debemos hacer un mejor trabajo».

LeBron aprovechó no solo para exculpar a Vogel, sino para reforzar su posición como entrenador de Los Angeles Lakers. «Las críticas son inherentes a nuestro trabajo. Frank es fuerte mentalmente y tiene un gran equipo técnico detrás. No somos una franquicia a la que le afecten mucho las habladurías porque vienen en la naturaleza del equipo. Frank no está preocupado por lo que se diga y nosotros tampoco» zanjaba James.

El propio Vogel opinó sobre los rumores de salida que le circundan apelando que, después de 10 años como entrenador jefe en la liga, no le son ajenos. «Es cierto que estando en los Lakers el asunto toma cariz nacional y afecta a una base de aficionados mayor. Pero no es nada nuevo para ningún entrenador de esta liga» declaró el técnico.

Antecedentes en una relación de dudas

Antes de su contratación en 2019, Vogel no era la prioridad de Rob Pelinka y Jeanie Buss, que trataron de moverse antes por Tyronn Lue por una presunta preferencia por parte de James y Davis. Finalmente, la gerencia angelina eligió al exentrenador de Orlando e Indiana como el mejor candidato entre los disponibles. Un año después, Vogel refrendó la confianza con un anillo que debería haberle reforzado en su puesto pero que únicamente le ha valido para ampliar su contrato por un año. Esto ya es indicativo de que en Los Angeles no las tienen todas con él. Puesto así sobre la mesa, es lógico que ante una mala racha como la actual, todos los focos apunten a su figura.

