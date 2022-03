LeBron es duda y el regreso de Anthony Davis es inminente con los Lakers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- No hay que por bien no venga, aunque esto no sirva para consolar a los aficionados de Los Ángeles Lakers. Anthony Davis ha aparecido como ‘cuestionable’ en el parte de bajas del equipo de cara al partido de esta misma noche.

Los angelinos se verán las caras con los Dallas Mavericks en lo que podría ser el regreso del ala-pívot. Frank Vogel ha declarado que todo depende de las sensaciones que deje en los entrenamientos de hoy. Davis lleva apartado de las pistas desde que sufriese un esguince en si pie derecho el pasado 16 de febrero.

Por otra parte, los Lakers tienen que lidiar con el esguince de tobillo que LeBron James sufrió en el encuentro frente a los Pelicans. El jugador reveló tras el partido que no hubiese vuelto a jugar si el equipo no estuviese tan necesitado de victorias.

Desde la noche del domingo James no ha participado en ningún entrenamiento con el equipo. Todo apunta a que si vuelve pronto, será forzando, pero los Lakers siguen sin aclarar plazos para su ausencia.

