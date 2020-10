LeBron domina venta de camisetas durante la burbuja de Orlando

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dominio de LeBron James continúa siendo evidente en la NBA y es que en la mirada de los fanáticos el jugador de los Lakers de Los Ángeles sigue siendo uno de los favoritos, como lo indica el hecho de que es el jugador con mayor número de camisetas vendidas desde el regreso a la acción en la burbuja de Orlando.

James fue seguido en el ranking presentado este miércoles por NBA Store, por la estrella de los Dallas Mavericks, Luka Doncic, así como también por su compañero Anthony Davis, completando la lista de los primeros cinco Giannis Antetokounmpo y Jayson Tatum.

LeBron James leads the top selling jerseys on https://t.co/XG3YrTVRLz during NBA Restart! 👑 pic.twitter.com/gst4NBctpY

— NBA Store (@NBASTORE) September 30, 2020