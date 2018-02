LeBron dice que a Cleveland deberían sacarlo de todos los juegos de TV nacional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CLEVELAND. – A raíz de otra derrota dispareja ante un equipo superior en la televisión nacional, los jugadores y el entrenador de Cleveland Cavaliers, Ty Lue, cuestionaron el esfuerzo y la confianza dentro del equipo.

LeBron James dijo que a Cleveland “deberían sacarlo de todos los partidos televisados a nivel nacional por el resto de la temporada.

“No parece [lo intentamos]. No tuvimos ninguna pelea”, dijo Lue después de la derrota de los Cavs por 120-88 ante los Houston Rockets, la octava derrota consecutiva del equipo en un juego trasmitido en televisión nacional y la cuarta por 24 o más puntos desde el 1 de enero. “Simplemente creo que nuestra mentalidad debe cambiar. Creo que tenemos que hacer mejor las cosas”.

Ese ha sido un refrán común de Lue durante el mes pasado, ya que los Cavs se han visto atrapados en una depresión que con frecuencia parece ser autoinfligida. Isaiah Thomas dijo que los estallidos no son producto de problemas de dureza, sino de problemas de confianza dentro del vestuario.

“No podemos simplemente decir que necesitamos dureza. Todo lo que hacen es disparar triples. No sé qué hay de duro en eso”, dijo Thomas. “No estamos juntos en ambos extremos. Hay un montón de uno contra uno en el lado ofensivo, tal vez porque no confiamos el uno en el otro. Y luego en el lado defensivo, es lo mismo. Islas y no hay confianza. Quiero decir, si no confías en algo… no sé. Creo que tiene mucho que ver con la confianza en ambos extremos”.

Thomas está teniendo problemas ya que continúa recuperándose de una lesión en la cadera sufrida hace 11 meses. LeBron James está saludable, pero su nivel de esfuerzo ha disminuido en las últimas semanas, tal vez golpeando al fondo el sábado.

James no pudo volver a la defensa en el primer minuto del juego, presagiando una noche en la que dio mucho menos de su esfuerzo normal en ambos extremos. Anotó solo 11 puntos en 3 de 10 disparos, aunque tuvo nueve rebotes y nueve asistencias.

Cleveland ha perdido sus últimos ocho partidos televisados a nivel nacional esta temporada, perdiéndolos en un promedio de 18 puntos por juego, según ESPN Stats & Info.

“En realidad no tengo palabras”, dijo James, refiriéndose a la racha de los Cavs en la televisión nacional. “Deberían sacarnos de todos los partidos televisados a nivel nacional por el resto de la temporada. No hemos jugado bien y nos patean cada vez que jugamos en la televisión nacional, así que no tengo palabras”.

Los Cavs han pasado por problemas en la mitad de temporada en cada uno de los últimos tres años, pero se recuperaron para llegar a las Finales de la NBA cada vez.

“Tenemos que dejar de preocuparnos por el pasado”, dijo James. “Esta es la temporada y no hemos jugado bien contra nadie”.

Los Cavs también hicieron intercambios durante cada una de las últimas tres temporadas. No han llegado a un acuerdo en lo que va de la temporada, y la fecha límite es el jueves.

“Esa no es una pregunta para mí. Me presento a trabajar todos los días. Me rompo la vida todos los días. Soy el primero en llegar al gimnasio y soy uno de los últimos en irme”, dijo James. “Yo hago mi parte. Controlo lo que puedo controlar, y eso es lo que puedo controlar”.

