LeBron dice que está jugando mejor que nunca porque toma vino todos los días

EL NUEVO DIARIO.- El jugador de los Cavaliers de Cleveland, LeBron James, dice que está jugando mejor que nunca porque toma vino casi todos los días. El escolta se ha convertido en un gran aficionado a esta bebida.

“¿Si tiene propiedades curativas? No sé, pero yo ahora estoy jugando mejor que nunca y bebo vino prácticamente a diario.

LeBron James, cumplirá 33 años este sábado 30 de diciembre, y le atribuye su ritmo de juego por ser un apasionado del vino.

La afición comenzó cuando tenía 30 años. Fui investigando, quería aprender… Todo el mundo hablaba de este o aquel vino americano pero también de los franceses, italianos… Así que fui aprendiendo, probando.

Ese es el camino, la primera vez que lo pruebas no te deja buen sabor de boca. A mi hija le dejé probar uno muy bueno y me dijo que sabía a piedras. Ahora cada vez sé más sobre tipos de vino, las diferentes uvas, las características de cada región… Dice que es bueno para el corazón, que tiene propiedades. No sé, yo estoy jugando mejor que nunca y bebo todos los días, así que me parece estupendo”.

