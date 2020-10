LeBron define la burbuja como “el mayor desafío” de su carrera

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Una vez fue oficial que la NBA se reanudaría en la burbuja de Orlando, no faltaron los análisis sobre el peso que supondría para jugadores y técnicos el permanecer encerrados en un recinto durante meses, pese a contar con numerosas comodidades. Sí, en la sede de Disney World las expediciones de los diferentes equipos podían hacer de todo, desde pescar hasta ver una película en un cine propio; pero de igual modo, no podían salir. ¿Hasta qué punto afectaría esto? LeBron James lo siente como en la mayor reto de su vida profesional.

“Probablemente ha sido el mayor desafío de mi carrera en cuanto a comprometerme con algo y lograrlo. Cuando vine sabía para qué era, pero de igual modo mentiría si dijese que sabía el precio que cobraría a tu mente, tu cuerpo y todo lo demás, porque ha sido extremadamente difícil”, explica a los medios.

Más allá del contexto, el Rey tenía un objetivo cuando entró en la burbuja: lograr un campeonato con los Lakers. Ha sido justo ese enfoque, el de devolver a la élite a los angelinos, el que le ha mantenido centrado durante lo que son ya casi tres meses de residencia en Disney World.

“Estoy aquí por una razón y solo por una razón, y es competir por un campeonato. Esa fue mi forma de pensar una vez que entré en la burbuja, una vez que entré en el proceso de cuarentena los primeros dos días. Luego, desde mi primera entrenamiento mi mentalidad era: si voy a estar aquí tengo que aprovecharlo al máximo y ver lo que puede hacer mientras me centro en el objetivo principal, que para nosotros era terminar la temporada y competir por un campeonato. Esa ha sido mi forma de pensar a lo largo de estos… ni siquiera sé cuántos días son. Por muchos que sean, se sienten como cinco años. Pero realmente no importa. He estado centrado como nunca antes en mi carrera”, concluye.

Si hay alguien capaz de no pestañear mientras persigue su meta ese es LeBron. Mientras de otras estrellas aún se puede dudar respecto a momentos clave, El Rey lleva años demostrando que su fortaleza mental es envidiable. Verle triunfar en la burbuja, verle siendo el último en abandonarla con un nuevo título en su currículo, nunca estará ni cerca de ser una sorpresa; eso así, aún tiene que batir a otro conjunto que llega pletórico: Miami Heat.