LeBron, Davis y Westbrook conversan bajo un lema: «Hagámoslo funcionar»

EL NUEVO DIARIO, PHILADELPHIA.- Mucho se ha hablado (y se seguirá haciendo) sobre la posible salida de Russell Westbrook de los Lakers, pero la realidad a día de hoy es que el camino más corto para pelear por el anillo de 2023 es que el MVP de 2017 esté a gusto y en sintonía con sus compañeros.

Eso han debido pensar ellos mismos. Según informa Chris B. Haynes de Yahoo! Sports, LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook se reunieron mediante sus teléfonos al inicio de Las Vegas Summer League para poner en común el compromiso de todos ellos para hacer que el equipo funcione.

El objetivo del tal conversación es crear un ambiente positivo y alimentar la química entre ellos con el objetivo de lograr un campeonato; eso sí, desconociendo si seguirán juntos, ya que fuentes del citado periodista señalan que en ningún caso ha desaparecido la incertidumbre sobre el presente de Westbrook.

Lo que están haciendo ahora, sirva o no en semanas o meses, es ceñirse a la realidad. Westbrook tiene un año de contrato por 47 millones de dólares y forma parte del roster angelino. Más allá de eso, todo son suposiciones y rumores. ¿Cuesta creer que una fórmula que el curso pasado no llegó a playoffs esté lista para ser campeón un año después? Claro, pero por ahora no les queda otro remedio. Quizás manteniendo el Big Three y cambiando lo que le rodea –han optado por firmar muchos jóvenes en la agencia libre– sea suficiente para ver un cambio sustancial.

Ham, su valedor

Así es. Darvin Ham apenas había aterrizado en California cuando sus primeras palabras ya se dirigieron a mostrar un apoyo total a Russell Westbrook. «Russell es uno de los mejores jugadores que ha visto nuestra liga y todavía le queda mucho en el depósito», comentó en su presentación antes de confirmar poco después que sería titular. Que el base All-Star sea del gusto de Ham no es una sorpresa. Los Lakers trabajaron en la búsqueda de un nuevo entrenador con la premisa de que este maximizara sus cualidades. Ham parece estar en esa línea y es un punto a favor para que su continuidad tenga un resultado positivo.

