LeBron culpa al calendario de la oleada de lesiones: “No quisieron escucharme”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- En unos playoffs aciagos a nivel de lesiones de grandes jugadores, la sufrida por Kawhi Leonard parece haber sido la gota que ha colmado el vaso, al menos el vaso de LeBron James. El alero de los Lakers se mostró enfadado con la NBA en sus redes sociales, alegando que no se le escuchó cuando pidió que la temporada empezase a mediados de enero y que se priorizó el factor económico por delante de la salud de los jugadores.

“No quisieron escuchar lo que decía sobre la fecha de inicio de la temporada” comentó. “Sabía exactamente lo que pasaría. Lo que yo quería era proteger el bienestar de los jugadores, quienes son en última instancia el producto y el beneficio de nuestro deporte. Estas lesiones no son simplemente parte del juego, sino que se deben a la falta de verdadero descanso”.

“Ocho All-Stars se han perdido algún partido estos playoffs, lo cual es el récord histórico en una temporada” continuó. “Esta debería ser la mejor época del año para nuestra liga y nuestros aficionados, pero nos estamos perdiendo a muchísimos grandes jugadores. Es una locura. Si hay una persona que conoce el cuerpo humano y sabe cómo se comporta a lo largo del año, ese soy yo. Hablé por la salud de los jugadores, y odio ver tantas lesiones en esta época del año. Perdón a los aficionados, ojalá pudieseis ver a vuestros jugadores favoritos ahora mismo”.

Los ocho All-Stars a los que se refiere LeBron son el propio Kawhi Leonard, Anthony Davis, James Harden, Kyrie Irving, Jaylen Brown, Donovan Mitchell, Mike Conley y Joel Embiid. Chris Paul podría convertirse en el noveno, aunque su baja se debería al Covid-19 y no a problemas físicos.

Estas declaraciones de LeBron han hecho que se le tache de oportunista desde diversos sectores, aunque lo cierto es que esta no es quizás la crítica más adecuada. Al fin y al cabo, sí es cierto que James luchó por arrancar la temporada más tarde y que la NBA hizo mucho hincapié en la cantidad de pérdidas que supondría saltarse la jornada de Navidad, por lo que no es como si el de los Lakers no hubiese hablado del tema antes. Si puede cuestionarse quizás la rotundidad del mensaje, ya que varias de las lesiones a las que apela han surgido en lances fortuitos que posiblemente poco tengan que ver con cuándo empezó la temporada.

Relacionado