LeBron confiesa que jugará en la franquicia que seleccione a su hijo

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Era una posibilidad que ya había comentado en más de una ocasión y, aprovechando el All-Star, LeBron James ha confirmado que fichará por la franquicia en la que juegue su hijo. El actual jugador de los Lakers se muestra seguro de que quiere jugar con el mayor de sus hijos, Bronny, antes de retirarse. Esta contundencia en sus declaraciones abre la puerta a todos los equipos para, en un futuro, hacerse con los servicios de una de las mayores leyendas de la liga.

«Mi último año lo jugaré con mi hijo», reconocía James en una comparecencia ante los medios previa al partido de las estrellas. «En el sitio en el que esté Bronny, ahí es donde estaré. Haré lo que sea necesario para jugar con mi hijo durante un año. No voy a pensar en el dinero cuando llegue ese momento», confesaba LeBron.

Bronny juega de base en el equipo de baloncesto masculino de Sierra Canyon School. Todavía tiene 17 años, por lo que no será elegible para el draft hasta 2024. Esta situación condiciona la realidad actual de LeBron, que termina contrato con los Lakers en el año 2023. Tendría una temporada de su carrera sin decidir antes de que su hijo llegase a la liga.

Todos los equipos tienen una pequeña posibilidad de hacerse con los servicios de LeBron, sin embargo, la opción de los Cleveland Cavaliers está sonando con más fuerza que otras. En una entrevista con Jason Lloyd para The Athletic, la estrella de los Lakers no descartó la idea de volver a los Cavs antes del final de su carrera en la NBA.

«La puerta no está cerrada. No digo que regrese y juegue, no lo sé. No sé lo que me depara el futuro. Ni siquiera sé cuándo seré libre», confesaba James. Además, no dejó pasar la oportunidad para felicitar a los dirigentes de su ex-equipo por su gran temporada. «Creo que Koby Altman (presidente de operaciones de los Cavs) y sus muchachos han hecho un trabajo increíble eligiendo jugadores y haciendo intercambios», sentenció.

