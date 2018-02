LeBron califica el rumor de jugar para los Warriors como “tonterías”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- LeBron James dice que cualquier pensamiento sobre que él esté interesado en jugar para los Golden State Warriors son “tonterías”.

El jueves, ESPN informó que James consideraría reunirse con los campeones de la NBA este verano cuando puede salirse de su contrato y ser agente libre.

James dijo que al principio se rió del informe y luego se molestó porque cuestiona “lo que trato de hacer aquí. Es un descrédito para mis compañeros de equipo y el cuerpo técnico aquí”.

James entiende que siempre habrá especulaciones sobre su futuro, pero cualquier vínculo con los Warriors “no es una historia”.

“Han habido tantas historias sobre mí en los últimos meses y en los últimos días sobre a dónde voy y dónde estoy y en qué lugar estoy. Estoy aquí. Estoy aquí… y estoy en este momento, y este es mi presente, y aquí es donde estoy”, dijo James.

“Si no escuchas algo que venga de mi voz, entonces no es cierto. No me importa lo cerca que estén, si son mis hijos, mi esposa o lo que sea, si no es de mí, no es verdad”.

El jugador de 33 años dijo que los informes sobre él socavan su intento de llevar a los Cavs a su cuarta final consecutiva en la NBA. James y los Cavs han jugado contra Golden State en las últimas tres finales.

James dijo que tiene la intención de jugar el resto de su carrera en Cleveland, pero eso no ha disminuido las especulaciones sobre su próximo movimiento.

