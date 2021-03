“Le puse mi vida”: Karol G lanza nuevo álbum KG0516

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, COLOMBIA.- La cantante colombiana Karol G lanzó este viernes su tercer álbum de estudio, KG0516, producido por su colaborador de toda la vida, Ovy on the Drums, y con colaboraciones con Nicki Minaj, J Balvin, Anuel AA, Ludacris y Ozuna.

A través de su cuenta de Instagram, la artista manifestó que “le puse mi vida entera a cada palabra que escribí, a cada video que grabé, a cada detalle que planeé. Verlo afuera ya , fue la única razón por la que no dormí los últimos 2 meses. No se si va a ser número uno, si tendrá récords o no, pero en mi corazón es el álbum más duro del 2021”.

KG0516 sigue el formato de un número de vuelo y representa el nombre de Karol G, seguido de números que representan el 16 de mayo de 2006, el día en que firmó su primer contrato discográfico. “Este álbum representa la evolución de Carolina como persona y Karol G como artista”, dijo en un comunicado de prensa.

La artista añadió que “este es un vuelo al que quiero invitar a todos mis fans a que se unan a mí en mi viaje musical, donde cada canción representa un vuelo de conexión que te lleva a un nuevo lugar. Experimenté mucho con diferentes sonidos, géneros y vibraciones únicas. Definitivamente es algo que no se ha escuchado antes de mí y las canciones son todas una representación de lo que soy hoy como persona y artista”.

El proyecto de 16 pistas explora una variedad de géneros musicales, que incluyen reggaeton, pop, country, bachata y estilos regionales mexicanos, e incluye canciones previamente lanzadas, como es el caso de “Tusa” con Nicki Minaj, “Ay DiOs Mío!” ” Bichota ” y ” Location ” con Anuel y Balvin.

La cantante y ganadora del Grammy Latino apareció recientemente en Sneaker Shopping with Complex e interpretó su corte de álbum “El Barco” en el programa de televisión “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.