Le paran a Génesis Cabrera y José De Paula al Licey; Erick Mejía no jugará más

Agradezco primeramente a Dios por la temporada que tuve aquí en @lidomrd luego agradecerle a los @tigresdellicey por darme la oportunidad de poder jugar aquí en mi país y confiar en mi, a ustedes mis fanaticos fieles gracias por tanto amor y tanto apoyo. Lamento decirles que ya termine con el equipo espero que entiendan, quisiera seguir jugando y ponerme ese uniforme tan lindo todos los días, pero ya mi cuerpo me exige un descanso. Dios los bendiga y vamos hacia adelante. #LICEYCAMPEON