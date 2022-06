LDF: Moca FC quita invicto a Jarabacoa, mientras que OYM sorprende a Cibao

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El onceno de Moca FC logró una importante victoria en casa este miércoles frente al invicto hasta la fecha, Jarabacoa FC. El partido terminó por uno a cero con gol del defensor mocano Kelvin Durán.



Los mocanos sacaron ventaja tras una jugada a balón parado en la primera mitad en donde Durán logró vencer al guardameta Mario Marte.



Con esta victoria Moca FC llega a 20 puntos, en tanto que Jarabacoa FC sigue líder con 22 unidades a pesar de la derrota.





En Santiago de los Caballeros, el conjunto universitario de OYM FC sorprendió a Cibao FC, ganando el partido dos goles por cero. Los goles de los omeyanos fueron obra de Guerrero al 49 y de Aricheell Hernández al 53. Tras el partido ambos clubes cuentan con 20 puntos en la tabla de posiciones.



El Club Atlético Pantoja logró en el Félix Sánchez una victoria in extremis frente a Atlético Vega Real por un gol por cero, tanto obra de Ronaldo Vásquez al minuto 88 tras un rebote del arquero vegano.



En el Panamericano de la ciudad de San Cristóbal los locales de Atlético San Cristóbal igualaron a uno con Delfines del Este. Herald Franzety anotó por los locales, en tanto que por Delfines consiguió igualar el delantero Joseph.



La Liga Dominicana de Fútbol continúa en el fin de semana con los partidos:

Atlético Vega Real vs Jarabacoa FC

Delfines del Este vs Cibao FC

Atlético San Cristóbal vs Moca FC

OyM fc vs Atlético Pantoja

