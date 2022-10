LDF celebrará Gala de premiación para la temporada 2022

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Liga Dominicana de Fútbol (LDF) celebrará el próximo jueves 27 de octubre a las 6.00 de la tarde la gala para reconocer a los más destacados de la temporada 2022, el evento tendrá lugar en el salón de eventos Giovanni Bloise de la Asociación Alaver en la ciudad de La Vega.



La temporada 2022, fue una de las ediciones mas parejas y competitivas en los ocho años que lleva de fundada la Liga Dominicana de Fútbol. En donde Cibao FC ganó la fase regular, el club Atlético Pantoja clasificó de primero en la Liguilla y finalmente los santiagueros se coronaron campeones nacionales por segundo año consecutivo y tercer campeonato en su historial. Ambos clubes lograron su pase para torneos internacionales la próxima temporada.



La gala LDF 2022, representa el cierre de una temporada extensa en donde sobresalió el proyecto de la LDF Expansión. Además de los premios tradicionales a entregar, se tendrá un reconocimiento a la selección sub 20 nacional que clasificó al mundial de la categoría y a los Juegos Olímpicos de París 2024.



Categorías que se premiarán:



.- Portero mejor promedio.



.- Máximo goleador del torneo



.- El gol del año



.- Jugador del año



.- Revelación del año



.- Fair Play:



.- Sub 21 del año



.- Entrenador del año



.- Árbitro y asistente destacados



.- Once del año

