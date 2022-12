Lazaro Nolas, un dominicano que brilla en Estados Unidos como fotógrafo e influencer

EL NUEVO DIARIO, MANHATTAN. – Lazaro Johnny Nolasco despide el 2022, agradeciendo por un gran año que le permitió abrirse paso en un país que le ha dado la oportunidad de destacarse como influencer y fotógrafo profesional.

Este creador de contenido, celebra el lanzamiento de su propio estudio de fotografía que lleva su mismo nombre, por el cual ya han desfilado destacadas figuras de las redes sociales.

Pero, la fotografía es solo una parte de su vida profesional ya que Nolas! también se destaca como creador de contenido en sus plataformas digitales, algo que le ha ayudado a crecer como fotógrafo y darse a conocer más rápido.

“Conjugar estas dos cosas que me gusta hacer, ha sido lo mejor que me ha pasado, ya que he podido captar nuevos clientes para mi negocio de fotografías y he tenido la oportunidad de conocer mucha gente con la que he colaborado también creando contenido”, explicó.

Nolas, inició con una comunidad en Facebook haciéndole bromas a su madre, “luego sigo en YouTube con los mismos videos por los cuales me gané un gran público que luego me siguió hasta Instagram donde actualmente cuento con casi medio millón de seguidores, suelo ser muy orgánico con mis seguidores, me gusta mostrarme tal y como realmente soy y eso es lo que les gusta a ellos, siempre me mantengo contándoles anécdota ya sea de mi vida o de alguna situación que me haya pasado en un momento específico y la gente se identifica con eso”.

Dentro de sus planes, están expandir su estudio de fotografía a otros lugares y seguir ganando terreno como creador de contenido.

Relacionado