Lawfare: Judicialización de la política

Ante la inviabilidad para derrotar en las urnas a connotados exponentes de la política la derecha neoliberal inició un plan, muy bien estructurado, que tenía como propósito sacar de juego a presidentes y expresidentes del escenario político.

Ese plan consistió en usar armas jurídicas como instrumentos políticos. Sin embargo era innegable el crecimiento que exhibieron los países gobernados bajo gobiernos de izquierda y centro izquierda no neoliberal.

Como no se podía discutir ese crecimiento acudieron a la demolición moral, con el único objetivo de sentenciar ante la sociedad a líderes que sin bien es cierto cometieron errores en sus mandatos, esos errores son superados con creces con sus aciertos en materia económica y social.

Para ello se usaron los medios hegemónicos en esas campañas, para generar un ambiente de odio y crispación con la única finalidad de reducir el apoyo ciudadano a esos líderes y sus partidos políticos.

Lula Da Silva, Evo Morales, Rafael Correa, Dilma, solo por mencionar unos cuantos fueron víctimas de esta nueva forma de sacar de juego a líderes populares del escenario de la victoria.

Con todos los medios en contra, agrandando hechos sin comprobar, con titulares llamativos para el público, donde no se guardaba el principio constitucional de inocencia y se condenaba en los periódicos, los jueces cómplices o no, ya no tenían otra alternativa que sancionar al condenado ante la opinión pública.

Se colocaba en las sentencias el titular del periódico.

Por ejemplo en muchos titulares se decían que un político X se robó 500 millones de dólares en la construcción de una carretera. Resulta que si esa carretera costó 500 millones y se construyó entonces no es posible que se roben ese dinero y al mismo tiempo se construya la carretera.

La idea es dar la impresión de que todo es robo y desfalco, pero noten que nunca se toca al sector privado, pues la principal noción es presentar la idea de que la corrupción solo es pública, nunca privada.

Ahora que se habla de luchar contra la corrupción y la impunidad es evidente el uso de este nuevo instrumento.

Es de esperar que si se ataca la corrupción pública de los gobiernos pasados, que la hubo, también se ausculte la privada.

Por Daygorod Fabián Sánchez