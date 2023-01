(VIDEO) LaVine y DeRozan frustran el festival de mates de Markkanen

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO, EE.UU.- Zach LaVine (36) y DeMar DeRozan (35) anotaron un total de 71 puntos este sábado y guiaron el triunfo por 126-118 de los Chicago Bulls contra los Utah Jazz, lo que frustró el festival de triples del finlandés Lauri Markkanen, el gran ‘ex’ de la noche del United Center.

Tras romper la racha de doce victorias consecutivas de los Brooklyn Nets y ganar en Philadelphia, donde los 76ers llevaban diez triunfos seguidos, los Bulls se hicieron fuertes en casa ante los Jazz con un gran último cuarto, ganado 42-29.

LaVine, que conectó once triples en la victoria de Philadelphia, apenas 24 horas antes, anotó 36 puntos y firmó seis tiros de tres en doce intentos para los Bulls.

DeMar DeRozan and Zach LaVine Game Highlights Against Utah Jazz

