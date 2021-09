LaVine no se siente decepcionado por no haber firmado una extensión

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Zach LaVine va camino de salir a la agencia libre la temporada que viene. A pesar de que el escolta podía (y de hecho aún puede) firmar una extensión con los Bulls este verano, parece que las conversaciones al respecto no han llegado a buen puerto, de modo que será en 2022 cuando firme su nuevo contrato, sea con Chicago o con otra franquicia. Esto, sin embargo, no parece haberle decepcionado, pues en sus más recientes declaraciones ha asegurado comprender la situación y asegura que será esta temporada la que decida el futuro.

“Al final esto es un negocio” aseguró. “Ellos han hecho lo que consideran que es lo mejor para el equipo, y yo por mí parte voy a hacer lo mismo y salir a la pista a hacer lo que sea mejor para nosotros. Esta temporada va a ser determinante no solo para mí, sino para todos. Si la cosa va bien, todo se verá con mejores ojos”.

LaVine viene de firmar la mejor temporada de su carrera y de ser All-Star por primera vez. El escolta terminó el pasado curso promediando 27,4 puntos, 5 rebotes y 4,9 asistencias con un 50,7% de acierto en tiros de campo, lo que convierte su salario de 19,5 millones en una pequeña ganga para los Bulls. En recientes declaraciones, ha dejado claro que quiere que dicho rendimiento se vea reconocido en su contrato, lo que tal vez haya dificultado llegar a un acuerdo en esta offseason.

No obstante, a pesar de que no se acordase la extensión, en Chicago no han sido ni mucho menos ahorradores en la última agencia libre, y han realizado inversiones importantes con el objetivo de impulsar el rumbo del equipo, un esfuerzo que LaVine ha reconocido: “Han demostrado que está dispuestos a arriesgar para ganar y que quieren hacer de este un equipo competitivo. Tenemos una plantilla renovada y estamos con ganas de arrancar. Estoy muy contento con cómo se ha movido el equipo”.

