Laureano sobre Alex Cintrón: “Lamento haberlo enfrentando porque es un perdedor”

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Luego de la trifurca que desató Ramón Laureano el domingo en el partido entre los Atléticos y los Astros, el dominicano tuvo fuertes palabras para el instructor de bateo de Houston, Alex Cintrón, quien provocó la ira del de Oakland.

“Lamento haberlo enfrentando porque es un perdedor” dijo el dominicano Jeff Passan de ESPN, de quien dijo insultó a su madre.

Laureno se encontraba en la inicial, luego de recibir su tercer pelotazo en la serie, cuando se enfrascó en una discusión con Citrón, quien le gritaba desde la banca de los Astros, provocando que el dominicano abandonara la inicial y causa el enfrentamiento concluyó con varias expulsiones.

“Creo que es una regla no escrita que no puedes hacer eso (insultar a un jugador) cuándo eres un coach. Así que pienso que el estuvo mal al hacer eso, porque mira, soy un hombre grandecito y si me insultas, va a pasar lo que pasó. Si me suspenden, lo acepto. Debí de haberme calmado, realmente desperdicié mi tiempo con ese tipo”, dijo Laureano sobre el incidente a Jessica Kleinschmidt de NBC Sports.

Aunque el dirigente de los Astros Dusty Baker, dijo que Citrón admitía que había cometido un error y se disculpaba por lo ocurrido, se espera que reciban una suspensión, la igual que Laureano, quien señalo la buena relación que tiene con los jugadores de los Astros.

Laureano ha sido un bate solido en la temporada para los Atléticos, logrando promedio de .263 con tres jonrones y 10 remolcadas.

