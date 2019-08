Laura Rivera: “vengo trabajando mis canciones hace años, pero no las había grabado”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La cantante y compositora dominicana Laura Rivera dijo que viene trabajando en sus canciones desde hace años, pero que no las había grabado porque no se sentía segura cuando iniciaba su carrera, razón por la que le colocaba las voces a letras de otros autores.

“De mis canciones yo vengo trabajándolas hace años, lo que pasas es que nunca teníamos la oportunidad y no me atrevía a hacer nada porque no me sentía segura de mí, pero fue algo orgánico que se dio y llegó la hora”, sostuvo la vocalista en Música Press que se trasmite a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Rivera destacó el trabajo que vienen realizando sus colegas Cove Quintana y Techy Fatule, resaltando que ellas están abriendo un camino como solistas y mujeres que hacen pop, con las cuales le encantaría colaborar en lo adelante.

La interprete de “Casita”, en colaboración con Pavel Núñez, precisó que en esta ocasión tiene la necesidad de mostrar las cosas nuevas y pretende en su primer concierto dar a conocer las canciones que dan vida al disco que ha titulado “Despertar”.

La vocalista dominicana manifestó que “voy a poner como ejemplo a mi mentora y la mujer que yo más admiro como cantante en este país, Maridalia Hernández salió de 440, pero tiene su carrera como solista, o sea ella hace un concierto y no le piden ‘Vivo enamorao’, la puede hacer si quiere, pero quiero dividir las dos partes de Laura Rivera”.

La cantante dominicana lleva unos años radicada en Puerto Rico y luego en Estados Unidos, viene a presentarse el próximo 23 de agosto con un concierto en Lucía 203 de la Zona Colonial, acompañada de Rafa Payán su esposo, quien forma parte de la banda 440 de Juan Luis Guerra.

VER ENTREVISTA A PARTIR DEL MINUTO 17:50

Anuncios

Relacionado