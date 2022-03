Laura Isabel León: la flebotomista sin filtros triunfa en la plataforma de TikTok

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MÉXICO. – Tener que abandonar su natal Colombia y mudarse a Estados Unidos en busca de un mejor futuro llevó a Laura León ha luchar contra la discriminación y la barrera de un idioma desconocido. Pese a los obstáculos, la emprendedora e influencer de estilo de vida encontró en las redes sociales un aliado para impulsar a las nuevas generaciones de mujeres, tanto a nivel personal como profesional. Laura León comenzó a crear contenido desde los 14 años.

La soledad y el deseo de que otros escucharan su historia, fueron los principales motivos por los que decidió entrar a este mundo. “Quería comunicarme con las personas, quería voz y voto porque por mucho tiempo yo guardé silencio sobre las cosas que pensaba, sobre las cosas que se decían en mi casa. Era muy

solitaria, entonces fue una manera también de distraerme, de hacer amigos y hacerme escuchar”, señala la influencer.

Una serie de conflictos obligaron a Laura León a dejar su país para instalarse en Miami. En ese momento no contaba con papeles ni hablaba inglés. Tras años de trabajo y estudio, la joven consiguió que sus papás se reunieran con ella.

“Tuve muchos problemas en Colombia junto con mi familia porque en ese momento estábamos siendo amenazados, por decirlo de alguna manera. Muchos hermanos salieron de Colombia, yo no podía porque estaba muy pegada a mi mamá. Me tengo que ir primero yo, tengo que trabajar y cuando pueda traerlos conmigo, lo haré, y así se hizo. Hasta el momento fue la mayor decisión haber venido, haberme enfrentado a todo sola, haber trabajado en un spa, haber sido humillada”, recordó.

Flebotomía y su vida en EU Estaba interesada en convertirse en abogada, pero sabía que su desconocimiento del idioma sería un impedimento. Finalmente se decantó por flebotomía (responsable de la recolección y procesamiento de muestras de sangre), asistente médico y electrocardiograma, área médica que conocía bastante bien dado que su papá es cirujano plástico y su mamá es enfermera y esteticista. Además, esto le permitió estudiar al mismo tiempo inglés.

“Me llamaba mucho estudiar leyes, quería ser abogada. Pero cuando vine a EU, obviamente el idioma y todo eso no me dejó estudiar porque, ¿cómo vas a pasar y estudiar leyes si no hablas inglés?… Lo que hice es ponerme a estudiar en un lugar donde yo pudiera hablar español. La misma medicina que estudias en Colombia es la misma que estudias en EU”, añadió.

Laura León habló de lo complicado que fue adaptarse a vivir en EU, en especial las dificultades con las que lidió como latina.

“(Me enfrenté) a no tener papeles, a ser una indocumentada, a trabajar por un mínimo de tres dólares al día, a veces me daban 12 dólares, solamente porque eres un indocumentado. Sufrí abusos, discriminación, humillaciones. Lastimosamente la gente cree que porque uno es nuevo nunca va a aprender, obviamente pasó el tiempo, pudimos hacer papeles, pude traerme a mi familia, pude estar legal, estudiar, tener mi permiso de trabajo”, explicó.

Su éxito en TikTok

Aunque en un inicio fue difícil hacer frente a las críticas sin fundamento o los ataques en redes, Laura León aprendió a quererse a sí misma y mostrarse sin filtros, tal y como es. “La envidia nunca falta, las personas que normalmente no hacen nada son las que tienen mayor tiempo disponible para hacer la vida imposible a los demás (…) Pase un proceso muy difícil de baja autoestima, de mucha ansiedad porque te produce mucha ansiedad el qué dirán otras personas hasta que aprendes que lo único que importa es qué vas a pensar tú de ti mismo”, señaló.

La influencer es una revelación en TikTok donde comparte mensajes de empoderamiento y emprendimiento a sus seguidores. Asimismo lucha contra los estereotipos de género y los estándares de belleza.

“No está mal decir que no, no está mal aprender a decir no quiero, a decir yo soy, yo puedo, no te necesito, y es lo que yo trato que la gente, que las mujeres más que todos, se den cuenta. Que los hombres también vean a una mujer que los puede conquistar, que les puede echar un piropo, que no los necesita, y que ellos simplemente son una persona completamente independiente a una.

Somos dos personas, somos igualitos, si tú coqueteas y eres hombre, yo por qué no lo voy a hacer”, dijo. Laura León también aprovecha para agradecer el apoyo a sus seguidores y los motiva a desarrollar su propio proyecto en las plataformas digitales: “Los quiero mucho, gracias por seguirme, si quieren incursionar en las redes sociales lo hagan, que no les dé miedo porque hay un millón de personas en el mundo haciendo redes sociales, hay un millón de personas siendo doctores o siendo abogados. Es una profesión completamente normal, y así como los abogados tienen 50 mil personas que los necesitan, ustedes también van a tener 50 mil, un millón de personas que van a ver su contenido”.

Relacionado