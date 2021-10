Laura Bozzo pierde demanda ante Gabriel Soto e Irina Baeva

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MEXICO. – Los problemas legales siguen en aumento para la controversial conductora Laura Bozzo, quien ahora deberá indemnizar a Gabriel Soto e Irina Baeva, tras perder la demanda que los actores interpusieron en su contra por daño moral.

Hacer alrededor de un año la pareja acudió a los tribunales para demandar a la peruana por difamación, amenazas, acoso y discriminación, y este miércoles, un juez de la justicia mexicana otorgó a la pareja el fallo, de acuerdo a documentos presentados por el actor.

“Para los que se creen con el derecho de opinar, juzgar, insultar y burlarse sin conocimiento de causa, aquí está el resultado. Una batalla más ganada”, escribió Soto junto al fallo en su cuenta de Instagram.

Esta resolución llega tan sólo días después de que la pareja de actores presentara pruebas suficientes ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para proceder en contra de Bozzo, quien no se presentó a declarar. Ante la ausencia de la conductora y sus abogados, los actores aseguraron haber ganado el caso.

“Se hizo el desahogo de las pruebas y la contraparte no se presentó, entonces la demanda procede”, explicó el actor a la prensa de su país.

Por su parte, Irina agregó: “No se presentaron sus abogados, no se presentaron ni siquiera al pliego de oposiciones, por lo cual, ya se pasa a sentencia definitiva”.

Por el momento, se desconoce el monto con el que la conductora deberá indemnizar a los actores por daño moral. No obstante, el abogado de la pareja aseguró que se iniciará el proceso indicado para determinar los ingresos de la conductora que se encuentra prófuga de la justicia, luego de que las autoridades mexicanas determinaran que iría a prisión por delito fiscal. Ante su situación, la comunicadora reapareció en redes sociales hace alrededor de un mes para defenderse.

“Siento no haber cumplido, entendí tenía tres años para hacerlo y si no me presenté es porque por mis problemas de salud, avalados por médicos, era una sentencia de muerte anticipada. El SAT (Servicio de Administración Tributaria) quiere que pague, ¿cómo hacerlo encerrada? Lo que se debe, se paga”, expresó Bozzo en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Soto aseguró que con su triunfo legal con esta demanda no pretende agravar la situación legal de Bozzo, sino marcar un precedente ante este tipo de delito.

“Como yo lo dije siempre, el objetivo es precisamente marcar un precedente de que no se puede denigrar de esa forma, no pueden utilizar ese tipo de lenguaje contra de alguien, contra de nosotros, en este caso en televisión internacional, denigrando nuestra reputación y nuestra dignidad, llamándonos de una forma que ni viene al caso”, expresó el actor. “Se marcó ya el precedente para que exista un respeto entre la gente que está detrás de los micrófonos y tiene el poder de opinar. Siempre hay un límite en la libertad de expresión”.

De acuerdo a la querella, Bozzo se habría expresado en contra de la novia del actor de una manera despectiva y discriminatoria, utilizando palabras altisonantes y llamándola “mala mujer”, por su relación con el actor.

“Nunca jamás le deseo el mal a nadie, pero lo que sí pienso es que todos somos adultos, y cada quien es responsable de sus decisiones y de sus consecuencias. Esto debe dejar de pasar conmigo y otros casos similares, porque si no, después todo mundo tendrá derecho de opinar sin que eso tenga consecuencias”, puntualizó la actriz.

