Laura Bozzo confiesa que el padre de sus hijas fue el único hombre que la amó

EL NUEVO DIARIO, MIAMI. La presentadora Laura Bozzo confesó a Ismael Cala, bajo el marco de una entrevista televisa vía Skype en su programa “Cala”, que su ex esposo, Mario de la Fuente, padre de sus dos hijas, fue “el único” hombre que la ha amado.

En un comunicado de prensa enviado por Cala Enterprises, señala que Bozzo aseguró al periodista que cometió “un error muy grande” al divorciarse de De la Fuente, quien falleció recientemente por complicaciones de salud. “Enterarme de su muerte fue algo duro, porque él siempre me cuidó, me protegió, y jamás quiso que le diera nada, me amó por lo que fui” reveló.

La animadora peruana y su fallecido ex esposo contrajeron matrimonio en 1988 y tuvieron dos hijas a quienes nombraron Alejandra y Victoria, “siento que muchas de las desgracias que me han pasado no hubieran ocurrido si hubiera estado junto a Mario”, continuó Bozzo al referirse a su pasado matrimonio con De la Fuente e insinuó que su repentino repunte internacional en 2000, provocó el divorcio. “La fama te vuelve un poco estúpida, pierdes la noción de la realidad y aparecen las grandes personas que fingen quererte, pero miran el dinero, la fama que una tiene”, señaló.

Actualmente, la reconocida conductora de talks shows conduce el programa Laura Sin Cersura que se transmite todos los lunes por la cadena mexicana Unicable.