Laura Bonnelly revela su problema de salud: “Los antidepresivos me hacen aumentar de peso”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La cronista de deporte Laura Bonnely reveló a través de un ‘en vivo’ en su Instagram, la condición de salud que la hizo tomar antidepresivos, los cuales la hicieron aumentar de peso luego de someterse a una cirugía bariátrica en 2019.

Bonnelly explicó que en el momento que contrajo el virus del COVID-19, su ánimo cambió y se vió en la obligación de visitar un psiquiatra, como lo hicieron un sinnúmero de personas en el período de cuarentena o pandemia mundial.

“Quise hacer este en vivo porque quiero tocarles un tema que me han mencionado varias veces durante estos meses y es sobre el aumento de peso que he tenido”, comenzó diciendo la periodista.

https://www.instagram.com/tv/CfnMd1Ejl5U/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

“Como todos ustedes saben, yo me hice una bariátrica hace algunos años y estaba llevando todo al pie de la letra. Cuando me dio COVID, el año pasado, yo quedé traumada, quedé depresiva, tuve mucho trastorno emocional y eso me llevó a que fuera al psicólogo y a que fuera al psiquiatra”.

“A mí me causaba mucha tristeza, yo me sentía muy ofuscada, yo me sentía muy triste, lloraba muchísimo y no entendía el motivo del porque yo estaba llorando muchísimo porque yo decía ‘¡wow! Estoy en mi mejor momento laboral, mi familia esta bien, ¿Qué está pasando conmigo que me siento tan down, tan triste, tan como en el suelo?’ Nada, fui al psiquiatra, el psiquiatra me recetó unas pastillas que son antidepresivos, no me importa abrirles mi corazón y contarles la realidad de lo que me ocurre. Resulta que nada que esas pastillas tienen una hormona que te hacen aumentar de peso”.

La oriunda de Santiago de los Caballeros, aseguró que busca ayuda para suspender dichos fármacos que la hacen ganar peso, aunque aclaró que su estomago continúa del mismo tamaño desde que le realizaron la cirugía y de igual manera su régimen alimenticio.

“Yo como la misma cantidad que anteriormente comía, o sea, la mitad de la comida, las porciones adecuadas y todo lo demás, pero las pastillas me han hecho aumentar de peso”, dijo.

La comunicadora instó a sus seguidores a buscar ayuda y dedicarle a la salud mental, la misma importancia que normalmente le dedican la mayoría de las personas a otras áreas del cuerpo.

Por: Yerlendy Abad

