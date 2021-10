Latinos más importantes en estos playoffs de las Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Damas y caballeros, ¡octubre ha llegado! Es una oportunidad para que las estrellas brillen en el mayor escenario del béisbol. Los más grandes jugadores de Grandes Ligas han tenido sus momentos más memorables en octubre, incluido, por supuesto, los latinoamericanos.

Sin más preámbulo, aquí les presentamos a los 12 jugadores latinos de una lista general de 50 que más impacto tendrían con sus respectivos equipos en esta postemporada:

1. Carlos Correa, SS, Astros: El puertorriqueño escogió el momento perfecto para tener la mejor temporada de su carrera: Justo antes de convertirse en agente libre. Correa se ha caracterizado por dar jonrones claves en la postemporada, y el torpedero tendrá bastantes oportunidades para seguir dando dichos batazos este octubre.

2. José Altuve, 2B, Astros: Seguro, comiencen a abuchear. Altuve se veía como un Salón de la Fama antes de su pobre temporada del 2020 y lució como un JMV de nuevo este año. Y no existe otro bateador en Grandes Ligas ansioso por callar a todos sus criticones.

3. Luis Robert, OF, White Sox: Seguro, el cubano jugó menos de la mitad de la campaña, pero, ¿vieron lo que hizo en la recta final? El patrullero tiene la clase de talento para echarse el equipo al hombro en la postemporada.

4. Rafael Devers, 3B, Medias Rojas: Devers bien podría conectar 50 cuadrangulares algun día, pero ahora, a sus 24 años, el dominicano despachó 37 batazos de vuelta entera en este 2021 … incluyendo el más importante para los Patirrojos en la temporada que les dio la clasificación en contra de los Nacionales. Parece que el antesalista tiene espacio para crecer. Podríamos verlo este octubre.

5. Wander Franco, SS, Rays: ¿Creen que este ranking sea muy agresivo? ¡Quizás! ¿Pero, es ya Franco el mejor jugador de los Rays? ¡Quizás! Denle a este fenómeno dominicano uno o dos años, y bien podría llegar a liderar esta lista.

6. Yordan Álvarez, BD, Astros: El cubano tiene todo el poder del mundo, y hasta parece injusto que los Astros cuenten con este jugador tan talentoso.

7. José Abreu, 1B, White Sox: El reinante JMV de la Liga Americana sigue haciendo lo que siempre hace: Ser la figura veterana de un equipo que claramente gira alrededor de él.

8. Julio César Urías, LZ, Dodgers: El mexicano es uno de varios abridores dominantes de los Dodgers… uno que, oh sí, fue quien sacó el out del título de la Serie Mundial para ellos el año pasado y fue el único serpentinero que ganó 20 juegos este año.

9. Yuli Gurriel, 1B, Astros: Nada más y nada menos el campeón bateador de la Liga Americana con promedio de .319.

10. Willy Adames, SS, Cerveceros: El canje más acertado del año. Los Cerveceros comenzaron a dominar la División Central de la Liga Nacional casi al instante en que adquirieron al dominicano desde los Rays. Milwaukee obtuvo en Adames exactamente lo que necesitaba … y mucho más.

11. Eloy Jiménez, OF, White Sox: Ahora que el dominicano está sano, es la clase de toletero que hará temblar a los lanzadores en la recta final de cada juego en que vea acción.

12. Randy Arozarena, OF, Rays: El cubano se vio bien esta campaña, quizás digno de ser considerado para el Premio Novato del Año de la Liga Americana, pero no fue, ustedes saben, el Randy Arozarena que vimos en octubre del 2020. Pero ahora, ¿qué tal si vuelve a repetir la historia?

La lista completa:

1. Max Scherzer, LD, Dodgers

2. Gerrit Cole, LD, Yankees

3. Trea Turner, 2B, Dodgers

4. Aaron Judge, OF, Yankees

5. Corbin Burnes, LD, Cerveceros

6. Freddie Freeman, 1B, Bravos

7. Josh Hader, LZ, Cerveceros

8. Mookie Betts, OF, Dodgers

9. Carlos Correa, SS, Astros

10. Nolan Arenado, 3B, Cardenales

11. Liam Hendriks, LD, White Sox

12. Walker Buehler, LD, Dodgers

13. Paul Goldschmidt, 1B, Cardenales

14. José Altuve, 2B, Astros

15. Giancarlo Stanton, BD, Yankees

16. Tim Anderson, SS, White Sox

17. Luis Robert, OF, White Sox

18. Brandon Crawford, SS, Gigantes

19. Rafael Devers, 3B, Medias Rojas

20. Xander Bogaerts, SS, Medias Rojas

21. Wander Franco, SS, Rays

22. Brandon Woodruff, LD, Cerveceros

23. Lance Lynn, LD, White Sox

24. Chris Sale, LZ, Medias Rojas

25. Buster, Posey, C, Gigantes

26. Kyle Tucker, OF, Astros

27. Brandon Lowe, 2B, Rays

28. Yordan Álvarez, BD, Astros

29. Corey Seager, SS, Dodgers

30. José Abreu, 1B, White Sox

31. Julio Urías, LZ, Dodgers

32. Yuli Gurriel, 1B, Astros

33. Will Smith, C, Dodgers

34. Austin Riley, 3B, Bravos

35. Willy Adames, SS, Cerveceros

36. Tyler O’Neill, OF, Cardenales

37. Joey Gallo, OF, Yankees

38. Adam Duvall, OF, Bravos

39. Max Fried, LZ, Bravos

40. J.D. Martínez, BD, Medias Rojas

41. Kevin Gausman, LD, Gigantes

42. Justin Turner, 3B, Dodgers

43. Eloy Jiménez, OF, White Sox

44. Kris Bryant, 3B/LF, Gigantes

45. Harrison Bader, OF, Cardenales

46. Kenley Jansen, LD, Dodgers

47. Adam Wainwright, LD, Cardenales

48. Logan Webb, LD, Gigantes

49. Randy Arozarena, OF, Rays

50. Kolten Wong, 2B, Cerveceros

